Barcellona | venduto altro 25% di Barça Studios per iscrivere gli acquisti Ma non basta

okimilanisti : @RaphaeleRusso @russ_mario1 @Maicuntent1986 @VolCasciavit @GreenMidnight1 @tcarapezza @Zoroback_023 @Fede_Campa1… - LaJuvehaRonaldo : Totò ci ha provato con la Fontana di Trevi, qualcuno ha venduto l'aria di Napoli nei barattoli e oggi... a Barcello… - MaxSentenza : @ferny77528037 @DVercio @MKollandra @mikelelomb @FabrizioJuve10 @miciogattomicio @FrankRuJuve @frankleggiero… - Frias56946262 : @MarcoBellinazzo Ma quale futuro??? Hanno venduto i diritti TV ad una società fsrlocca di proprietà del Barcellona… - Alessandro_Ill : Il Barcellona avrebbe venduto i propri diritti tv a sé stessa, 'trovando' così i soldi per rispettare i requisiti f… -

Nuova emergenza finanziaria per il, costretto a cedere il 25% di Barca Studios, attivando così la quarta leva Come riferito da Radio Barcelona, ilhail 25% di Barca Studios al gruppo GDA Luma in cambio di circa 100 milioni di euro. Attivata così la quarta leva per far fronte alla nuova ...... nei primi sei mesi di quest'anno hannopartecipazioni per 538 miliardi di dollari, quasi ...il blocco dell'alta velocità causato in Spagna ieri sulla linea ferroviaria tra Madrid e...Nuova emergenza finanziaria per il Barcellona, costretto a cedere il 25% di Barca Studios, attivando così la quarta leva Come riferito da Radio Barcelona, il Barcellona ha venduto il 25% di Barca Stud ...Il presidente del Barcellona Laporta non è preoccupato della situazione: "Abbiamo tempo fino al 13 agosto, non ci saranno problemi".