Banca Popolare Vesuviana | conclusa l’offerta in opzione di oltre 11 mila azioni

La Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop. comunica che il 31 luglio scorso "si è concluso il periodo di offerta in opzione e prelazione in favore dei propri soci delle 11.645 azioni ordinarie Banca Popolare Vesuviana, oggetto di recesso da parte dei soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di trasformazione in società per azioni del 30 aprile 2022". "I soci – si legge ancora nel comunicato diffuso dall'istituto – hanno esercitato il proprio diritto di opzione per l'acquisto di 1.479 azioni ed il diritto di prelazione per l'acquisto di 5.857 azioni. 4.309 azioni saranno offerte a terzi come da apposita delibera del Consiglio di amministrazione che sarà ...

