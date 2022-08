Balata | «Il livello della Serie B è alto | lo dimostra la Coppa Italia»

(Di martedì 9 agosto 2022)B, le parole del presidentelega: «Iltecnico-sportivo del nostro campionato è salito in maniera esponenziale» Il presidentelegaB, Mauro, ha parlato ai microfoni di Italpress. Di seguito le sue dichiarazioni.– «Quest’anno abbiamo raddoppiato il numero di squadre che passano ai sedicesimi di. Tra l’altro, anche quelle che non si sono qualificate, escono da partite combattutissime dove hanno sicuramente ben figurato. Questo significa che iltecnico-sportivo del nostro campionato è salito in maniera esponenziale. Cinque società diA eliminate dalla nostre sono un dato certamente ...

ZerounoTv : Balata “Grandi in Coppa Italia, Serie B di alto livello” - Italpress : Balata “Grandi in Coppa Italia, Serie B di alto livello” -

Italpress

Questo significa che iltecnico - sportivo del nostro campionato è salito in maniera ... In un'intervista all'agenzia Italpress, il presidente della Lega B, Mauro, commenta gli ottimi ...Il presidente delle Legal'ha ribattezzata Serie BIG. Angelozzi non si fascia la testa prima ... Il Frosinone femminile dunque sale di: dall'Eccellenza regionale alla Serie C nazionale. D'... Balata "Grandi in Coppa Italia, Serie B di alto livello" Agenzia di stampa Italpress Il presidente della Lega B, Balata, intervenuto sul portale ufficiale dell'organismo che organizza il campionato caedetto, ha parlato delle peculiarità del torneo che prenderà il ...PALERMO (ITALPRESS) - "Quest'anno abbiamo raddoppiato il numero di squadre che passano ai sedicesimi di Coppa Italia. Tra l'altro, anche quelle che non si ...