(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Avrebbero spogliato il patrimonio aziendale didi pregio, tra cui quadri e altre opere d’arte, die automezzi, portando due società alla bancarotta. E’ l’accusa contestata a tre persone, amministratrici di fatto e di diritto di due società operanti nel settore della raccolta deiper conto di alcuni comuni dell’hinterland napoletano, da parte della Procura di Torre Annunziata (Napoli), che ha chiesto e ottenuto dal Gip ilpreventivo dei tredici automezzi per la raccoltae di somme equivalenti al valore di quanto distratto dall’azienda, cioè oltre 1,5 milioni di euro. Alla fine però i finanzieri di Napoli e della Compagnia di Torre del Greco, dopo varie perquisizioni effettuate nelle abitazioni e in luoghi riconducibili agli ...

anteprima24 : ** #Aziende di #Rifiuti 'spogliate' di #Beni e #Soldi: scatta il #Sequestro, tre #Indagati **… - FinoGinofino : @boni_castellane volevo ricordare la genialata dell'#IMU sugli 'imbullonati' (soppressa) nelle aziende... adesso c… - Mafara72 : @europaverde_it Fuor di polemica, solo per capire. In Italia è vietato bruciare i rifiuti che devono seguire un ite… - MadeinParma : RT @wateronline_: Alcune news di oggi: ?? Il greenwashing delle aziende petrolifere. ?? Quanti e quali rifiuti si trovano sulle spiagge ital… - wateronline_ : Alcune news di oggi: ?? Il greenwashing delle aziende petrolifere. ?? Quanti e quali rifiuti si trovano sulle spiagg… -

Agenzia ANSA

Di fronte a una simile situazione, che comporta un aumento notevole di costi da parte dellee un incremento delle problematiche legate allo smaltimento dei, Confartigianato e Cna nell'...Leproduttrici di biocarburanti di prima generazione (cioè quelle che utilizzano alimenti commestibili anziché i) potrebbero subire una certa pressione politica se i governi ... Aziende rifiuti 'spogliate' di beni e soldi,scatta sequestro Avrebbero spogliato il patrimonio aziendale di beni di pregio, tra cui quadri e altre opere d'arte, di soldi e automezzi, portando due società alla bancarotta. È ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...