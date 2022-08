Aurora Ramazzotti-choc sul clitoride: provocazioni sessuali? Cosa c'è dietro... (Di martedì 9 agosto 2022) Se digiti "Aurora Ramazzotti" su Google, vien fuori di tutto e di più. Il Senza veli alle Isole Eolie - ma questo non si può dire scandalizzi. Lo sfogo contro Trenitalia, «...benvenuti a bordo un c....». E poi l'ultima, che in effetti ha innescato una notevole discussione sui social: «Gli uomini non sanno dov' è il clitoride? Diteglielo, altrimenti è colpa vostra». Ecco, non certo perfomance artistiche di un certo calibro, ma Aurora - scaltra e sveglia - ha evidentemente capito che fanno parlare. Anzi, fanno rumore. E lei diventa protagonista. Il tutto inizia con un esilarante siparietto pubblicato sulle sue storie Instagram, dove la Ramazzotti - figlia di Eros e di Michelle Hunziker si esibisce in un'imitazione degli uomini che sarebbero convinti di sapere dov' è il clitoride ma, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Se digiti "" su Google, vien fuori di tutto e di più. Il Senza veli alle Isole Eolie - ma questo non si può dire scandalizzi. Lo sfogo contro Trenitalia, «...benvenuti a bordo un c....». E poi l'ultima, che in effetti ha innescato una notevole discussione sui social: «Gli uomini non sanno dov' è il? Diteglielo, altrimenti è colpa vostra». Ecco, non certo perfomance artistiche di un certo calibro, ma- scaltra e sveglia - ha evidentemente capito che fanno parlare. Anzi, fanno rumore. E lei diventa protagonista. Il tutto inizia con un esilarante siparietto pubblicato sulle sue storie Instagram, dove la- figlia di Eros e di Michelle Hunziker si esibisce in un'imitazione degli uomini che sarebbero convinti di sapere dov' è ilma, in ...

andreadelogu : Spiego una cosa: Aurora Ramazzotti fa una rubrica sul sesso su insta, lo fa da tempo, risponde a domande in modo ir… - IOdonna : Vedo-non vedo in sfida alla censura di Instagram ai capezzoli - marinacaffeina : I miei due spicci sulla questione Aurora Ramazzotti sono: vi sta sul culo una donna che vi dice che potreste non s… - potererossonero : @Parpiglia @Leonardo87CR @MCriscitiello @SBruganelli @TriestinaCalcio @tvdellosport @Glongari @capuanogio fermo da… - danimaio_ : RT @giosuedipalo: Il fatto che vi siete tutti quanti sconvolti perché una ragazza, Aurora Ramazzotti, parla apertamente di sesso e problemi… -