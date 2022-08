"Aumentare stipendi e pensioni". Ecco il piano del Cav (Di martedì 9 agosto 2022) Le proposte di Silvio Berlusconi per l'aumento di pensioni e salari hanno già una copertura in alcune misure individuate dall'ex premier Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Le proposte di Silvio Berlusconi per l'aumento die salari hanno già una copertura in alcune misure individuate dall'ex premier

pdnetwork : Se aumenta il costo della vita devono aumentare gli stipendi. Con l’inflazione alta, il costo della vita “mangerà”… - fattoquotidiano : Regione Calabria, sanità commissariata? La ricetta della maggioranza di centrodestra per sanare i bilanci è aumenta… - EnrichettaNegri : RT @GiuseppeConteIT: Le nostre priorità: salario minimo per chi ha stipendi da 2 o 3 euro l’ora, taglio delle tasse sul lavoro per aumentar… - dv_htdcanbf : @GiorgioBoscagin @Franco32656300 @GiovanniPaglia E come li convinci ad aumentare gli stipendi? Col mercato del lavo… - GiorgioBoscagin : @Franco32656300 @dv_htdcanbf @GiovanniPaglia Perche adesso il welfare e la scuola uno spettacolo. Se si vuole migli… -