ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI PAGAMENTO TRAMITE PAYPAL : POTREBBERO ESSERE PHISHING (Di martedì 9 agosto 2022) I ricercatori di sicurezza di Avanan , una società di CheckPoint, hanno scoperto un nuovo attacco di PHISHING che utilizza account PAYPAL gratuiti per "inviare fatture e RICHIESTE dannose". Simile alla campagna di PHISHING delle fatture QuickBooks, la campagna ha utilizzato la legittimità di PAYPAL per superare la maggior parte delle difese per finire nella posta in arrivo degli utenti che ha attaccato. Gli utenti PAYPAL possono inviare fatture e RICHIESTE di denaro utilizzando il servizio. Gli aggressori hanno creato account PAYPAL ...

