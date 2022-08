Atletica, Marcell Jacobs parteciperà agli Europei di Monaco di Baviera (Di martedì 9 agosto 2022) Marcell Jacobs parteciperà ai Campionati Europei di Monaco di Baviera, dopo lo stop forzato ai mondiali di Eugene. A ferragosto le batterie dei 100 metri, il giorno dopo l'eventuale finale. Il ... Leggi su globalist (Di martedì 9 agosto 2022)ai Campionatididi, dopo lo stop forzato ai mondiali di Eugene. A ferragosto le batterie dei 100 metri, il giorno dopo l'eventuale finale. Il ...

