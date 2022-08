Atletica, Diamond League a Montecarlo. Tamberi: “Inizio a credere che gli Europei siano possibili” (Di martedì 9 agosto 2022) Tutto pronto per la decima tappa della Wanda Diamond League a Montecarlo, in programma nella serata di mercoledì 10 agosto. Tra i protagonisti azzurri la primatista italiana dei 400hs Ayomide Folorunso, il campione olimpico Gianmarco Tamberi nell’alto, Gaia Sabbatini nei 1500, Roberta Bruni nell’asta e Mattia Furlani nel lungo. “Sensazioni fisiche pessime, energetiche non ne parliamo, ma il cuore e l’orgoglio anche questa volta hanno funzionato – ha dichiarato Tamberi in vista della gara -. Dopo una settimana nera Inizio a credere che gli Europei siano possibili“. Sulla pedana del Louis II, Gimbo ritrova l’intero podio dell’Oregon, dal grande amico Mutaz Barshim (Qatar), il campione del mondo con cui ha spartito ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Tutto pronto per la decima tappa della Wanda, in programma nella serata di mercoledì 10 agosto. Tra i protagonisti azzurri la primatista italiana dei 400hs Ayomide Folorunso, il campione olimpico Gianmarconell’alto, Gaia Sabbatini nei 1500, Roberta Bruni nell’asta e Mattia Furlani nel lungo. “Sensazioni fisiche pessime, energetiche non ne parliamo, ma il cuore e l’orgoglio anche questa volta hanno funzionato – ha dichiaratoin vista della gara -. Dopo una settimana nerache gli“. Sulla pedana del Louis II, Gimbo ritrova l’intero podio dell’Oregon, dal grande amico Mutaz Barshim (Qatar), il campione del mondo con cui ha spartito ...

