Atletica: Diamond League, a Montecarlo l'ultima tappa prima degli Europei (Di martedì 9 agosto 2022) Montecarlo, 9 ago. -(Adnkronos) – Ci sarà anche la primatista italiana dei 400hs Ayomide Folorunso nella decima tappa della Wanda Diamond League a Montecarlo, nella serata di mercoledì 10 agosto. L'azzurra delle Fiamme Oro si aggiunge alle già note partecipazioni di Gianmarco Tamberi nell'alto, Gaia Sabbatini nei 1500, Roberta Bruni nell'asta e Mattia Furlani nel lungo. Il Meeting Herculis, banco di prova a cinque giorni dall'inizio degli Europei di Monaco di Baviera, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 3 e su Sky Sport Arena dalle 20 alle 22.La forma non è ancora smagliante per colpa degli strascichi lasciati dal Covid. La vittoria di lunedì in Ungheria ha però ridato fiducia a Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro): 'Sensazioni fisiche ...

