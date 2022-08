Atalanta, Percassi canta coi tifosi: “Vinceremo il tricolor” (Di martedì 9 agosto 2022) Grande entusiasmo a Bergamo con 9.000 tifosi presenti al Gewiss Stadium nell’allenamento a porte aperte dell’Atalanta di Gasperini. Anche il presidente Antonio Percassi, nel saluto alla curva, si è fatto trasportare con tanto di coro “Vinceremo il tricolor…” intonato insieme alla Nord gremita. “Il mister è d’accordo – ha sorriso Percassi -. Stiamo ripartendo: è emozionante vedere voi tifosi, anche i nuovi arrivati sono colpiti dal vostro amore per l’Atalanta. Siete fondamentali, siete bravissimi, vi ringrazio di cuore! In bocca al lupo a tutti”. Di suo, un Gian Piero Gasperini conciso: “Non potevamo iniziare la stagione senza questo incontro. Grazie ai tifosi per il loro amore!”. Un saluto iniziato con le parole del capitano Rafael ... Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) Grande entusiasmo a Bergamo con 9.000presenti al Gewiss Stadium nell’allenamento a porte aperte dell’di Gasperini. Anche il presidente Antonio, nel saluto alla curva, si è fatto trasportare con tanto di coro “il…” intonato insieme alla Nord gremita. “Il mister è d’accordo – ha sorriso-. Stiamo ripartendo: è emozionante vedere voi, anche i nuovi arrivati sono colpiti dal vostro amore per l’. Siete fondamentali, siete bravissimi, vi ringrazio di cuore! In bocca al lupo a tutti”. Di suo, un Gian Piero Gasperini conciso: “Non potevamo iniziare la stagione senza questo incontro. Grazie aiper il loro amore!”. Un saluto iniziato con le parole del capitano Rafael ...

