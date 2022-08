Atalanta, Gasperini non si nasconde: “La squadra che mi aspettavo? Certo che no” (Di martedì 9 agosto 2022) “Era la squadra che mi aspettavo? Certo che no, gli obiettivi erano sicuramente diversi, anche se la società si è impegnata tantissimo c’è la sensazione che il mercato parta adesso”. Queste le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini a margine del saluto della squadra ai tifosi nerazzurri avvenuto al Gewiss Stadium di Bergamo: “Obiettivo Atalanta? Non so quale sia, vediamo strada facendo, c’è un mercato molto aperto. Queste sono le date del mercato che al momento impediscono di avere una situazione più definita”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022) “Era lache miche no, gli obiettivi erano sicuramente diversi, anche se la società si è impegnata tantissimo c’è la sensazione che il mercato parta adesso”. Queste le parole del tecnico dell’Gian Pieroa margine del saluto dellaai tifosi nerazzurri avvenuto al Gewiss Stadium di Bergamo: “Obiettivo? Non so quale sia, vediamo strada facendo, c’è un mercato molto aperto. Queste sono le date del mercato che al momento impediscono di avere una situazione più definita”. SportFace.

