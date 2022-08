Assistenti digitali in arrivo, il Comune di Napoli lancia il bando per 15 giovani: cosa sono e requisiti (Di martedì 9 agosto 2022) Assistenti digitali in arrivo: il Comune di Napoli ha lanciato il bando del Servizio Civile Digitale con il quale verranno assunti 15 volontari che si dovranno occupare di fornire assistenza ai cittadini e agli impiegati comunali che non hanno dimestichezza con le pratiche informatiche. Assistenti digitali in arrivo, il Comune di Napoli lancia il bando per 15 giovani Il Comune di Napoli ha aperto un bando per assumere 15 giovani come Assistenti digitali nell’ambito del Servizio Civile Digitale. Il ruolo prevede di fornire assistenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 agosto 2022)in: ildihato ildel Servizio Civile Digitale con il quale verranno assunti 15 volontari che si dovranno occupare di fornire assistenza ai cittadini e agli impiegati comunali che non hanno dimestichezza con le pratiche informatiche.in, ildiilper 15Ildiha aperto unper assumere 15comenell’ambito del Servizio Civile Digitale. Il ruolo prevede di fornire assistenza ...

Salvato95551627 : RT @TgrRaiCampania: Negli uffici pubblici in arrivo gli assistenti digitali @ComuneNapoli - anperillo : RT @TgrRaiCampania: Negli uffici pubblici in arrivo gli assistenti digitali @ComuneNapoli - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Negli uffici pubblici in arrivo gli assistenti digitali @ComuneNapoli - TgrRaiCampania : Negli uffici pubblici in arrivo gli assistenti digitali @ComuneNapoli - teleischia : NAPOLI. SI SELEZIONANO 15 ASSISTENTI DIGITALI PER IL COMUNE -