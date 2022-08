Ascolti TV | Lunedì 8 agosto 2022. Belle & Sebastien 2 14.9%, Michelle Impossible 11%. Attualità: Zona Bianca 6.8%, La Corsa al Voto 4.8% (Di martedì 9 agosto 2022) Belle & Sebastien - L'Avventura Continua Nella serata di ieri, Lunedì 8 agosto 2022, su Rai1 Belle & Sebastien – L’Avventura Continua ha conquistato 2.088.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 Michelle Impossible ha raccolto davanti al video 1.331.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.167.000 spettatori pari al 7.7% di share e 9-1-1 Lone Star 964.000 (7.2%). Su Italia 1 Bologna-Cosenza ha catturato l’attenzione di 935.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 608.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 770.000 spettatori con il 6.8% di share. Su ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 agosto 2022)- L'Avventura Continua Nella serata di ieri,, su Rai1– L’Avventura Continua ha conquistato 2.088.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5ha raccolto davanti al video 1.331.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.167.000 spettatori pari al 7.7% di share e 9-1-1 Lone Star 964.000 (7.2%). Su Italia 1 Bologna-Cosenza ha catturato l’attenzione di 935.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 608.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4totalizza un a.m. di 770.000 spettatori con il 6.8% di share. Su ...

ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, lunedì 8 agosto 2022 - - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, lunedì 8 agosto 2022 - - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di lunedì 8 agosto - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 8 agosto 2022, Belle & Sebastien L’Avventura Continua 14.9%, Michelle Impossible 11% - infoitcultura : Ascolti tv lunedì 8 agosto 2022: il film di Rai 1 meglio di Michelle Impossible e della Coppa Italia -