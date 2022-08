Ascolti tv 8 agosto 2022 analisi: “Belle & Sebastien 2” stacca “Michelle Impossible”. Brindisi (Tajani e Renzi) batte Celata (Calenda, Mentana, Crosetto) (Di martedì 9 agosto 2022) Ascolti al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,564 milioni e 25,3%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,294 milioni e 27,55%. Techetechete a 2,940 milioni e 19,2%. Tg5 delle 20.00 a 2,754 milioni e 19,3%. Tg1 delle 13.30 a 2,698 milioni e 23,4%. Film contro show, ennesimo passaggio contro replica l’8 agosto in tv. Lunedì televisivo meno ricco di opzioni, ma con la solita contrapposizione sull’approfondimento in chiave elettorale. Su Rai1 è tornato in onda il family film Belle & Sebastien -L’avventura continua, e si è confrontato con la replica dello show Michelle Impossibile su Canale5. Su Rai2 si è ricominciato a programmare il telefilm 9-1-1, mentre su Italia 1 è andata in onda Bologna-Cosenza di Coppa Italia. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report ... Leggi su tvzoom (Di martedì 9 agosto 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 3,564 milioni e 25,3%. La seconda parte di Reazione a Catena a 3,294 milioni e 27,55%. Techetechete a 2,940 milioni e 19,2%. Tg5 delle 20.00 a 2,754 milioni e 19,3%. Tg1 delle 13.30 a 2,698 milioni e 23,4%. Film contro show, ennesimo passaggio contro replica l’8in tv. Lunedì televisivo meno ricco di opzioni, ma con la solita contrapposizione sull’approfondimento in chiave elettorale. Su Rai1 è tornato in onda il family film-L’avventura continua, e si è confrontato con la replica dello showImpossibile su Canale5. Su Rai2 si è ricominciato a programmare il telefilm 9-1-1, mentre su Italia 1 è andata in onda Bologna-Cosenza di Coppa Italia. In tema approfondimento, invece, su Rai3 è rimasto Report ...

