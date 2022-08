Arriva un’altra bomba dell’estate: Noemi Bocchi incinta di Totti, solo gossip? (Di martedì 9 agosto 2022) E’ il Corriere della sera a sganciare l’ennesima bomba dell’estate che riguarda la soap più letta e chiacchierata di queste calde e afose giornate di agosto. Ilary Blasi è in vacanza da sola, si gode il fresco del Trentino ma qualcosa potrebbe agitare le ferie della conduttrice. La notizia del Corriere è di quelle davvero clamorose. Già perchè sembrerebbe che fuori e dentro il GRA ( grande raccordo anulare) non si parli d’altro. Noemi Bocchi, che sarebbe la nuova compagna di Francesco Totti, anche se nessuno ha ufficializzato la cosa, sarebbe incinta. Una gravidanza agita l’ex calciatore della Roma che per questo motivo potrebbe non aver rilasciato nessuna dichiarazione? Una gravidanza che potrebbe essere il vero motivo per il quale la separazione tra Totti e Ilary è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 agosto 2022) E’ il Corriere della sera a sganciare l’ennesimache riguarda la soap più letta e chiacchierata di queste calde e afose giornate di agosto. Ilary Blasi è in vacanza da sola, si gode il fresco del Trentino ma qualcosa potrebbe agitare le ferie della conduttrice. La notizia del Corriere è di quelle davvero clamorose. Già perchè sembrerebbe che fuori e dentro il GRA ( grande raccordo anulare) non si parli d’altro., che sarebbe la nuova compagna di Francesco, anche se nessuno ha ufficializzato la cosa, sarebbe. Una gravidanza agita l’ex calciatore della Roma che per questo motivo potrebbe non aver rilasciato nessuna dichiarazione? Una gravidanza che potrebbe essere il vero motivo per il quale la separazione trae Ilary è ...

