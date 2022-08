Arriva la Roma, il questore Conticchio al lavoro per la “nostra” Salernitana (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Ai giornalisti che gli chiedono di rivolgere un appello ai tifosi della Salernitana il questore di Salerno Giancarlo Conticchio dice semplicemente: “forza Salernitana” confermando però il lavoro a tutto tondo che negli uffici di Piazza Amendola si sta approntando per la prima di campionato con la Roma il 14 agosto. “Già dall’altra partita abbiamo fatto un report delle criticità che sono presenti allo stadio, criticità che sono superabili – ha detto il questore di Salerno – Abbiamo dei problemi e mi rendo conto che le file si allungano ai tornelli, ma stiamo cercando di risolverli. Abbiamo già preso contatti con la squadra, la tifoseria della Roma e preso contatti con la Salernitana”. L’incontro, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Ai giornalisti che gli chiedono di rivolgere un appello ai tifosi dellaildi Salerno Giancarlodice semplicemente: “forza” confermando però ila tutto tondo che negli uffici di Piazza Amendola si sta approntando per la prima di campionato con lail 14 agosto. “Già dall’altra partita abbiamo fatto un report delle criticità che sono presenti allo stadio, criticità che sono superabili – ha detto ildi Salerno – Abbiamo dei problemi e mi rendo conto che le file si allungano ai tornelli, ma stiamo cercando di risolverli. Abbiamo già preso contatti con la squadra, la tifoseria dellae preso contatti con la”. L’incontro, ...

fanpage : Lungo Ponte Sant'Angelo in questi giorni c'è un giovane profugo che dorme sdraiato per terra: si tratta di una dell… - RaiDue : ?? Da Roma fino a Rimini passando per Portopiccolo, arriva il best of di #TIMSummerHits con i momenti più belli del… - DiMarzio : #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? prestito con diritto (no obbligo, nemmeno a presenze) di riscatto a 8M:… - ubyjordy1962 : RT @Romayouth: Esclusiva: nuovo colpo di mercato per le giovanili giallorosse: arriva Alessandro Romano centrocampista svizzero classe 2006… - emmabaccaglio : Brutto #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ??????????????? #Fiumicino, bagnanti lasciano i resti del pranzo sulla… -