"Arrestato 10 volte e mai espulso": bufera sull'omicida tunisino (Di martedì 9 agosto 2022) Il 37enne tunisino che a Pisa ha ammazzato a coltellate un barbiere era già noto alle forze dell'ordine e destinatario di numerosi fogli di via. Salvini: "Non si può tollerare una vergogna simile" Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 agosto 2022) Il 37enneche a Pisa ha ammazzato a coltellate un barbiere era già noto alle forze dell'ordine e destinatario di numerosi fogli di via. Salvini: "Non si può tollerare una vergogna simile"

