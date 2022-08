Antonio Staglianò a capo della Pontificia Accademia di Teologia

(Di martedì 9 agosto 2022) Papa Francesco nomina presidentedimonsignor, finora vescovo di Noto in Sicilia. Lo riferisce il BollettinoSala stampaSanta Sede. Ladi, che ha sede in ViaConciliazione alle porteSanta Sede, è fondata a Roma e riceve i suoi primi Statuti da Clemente XI nel 1718. Ha la missione di promuovere il dialogo fra la fede e la ragione nonché l’approfondimentodottrina cristiana seguendo le indicazioni del Santo Padre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

blogfp : RT @fam_cristiana: Monsignor Antonio Staglianò: «Occorre parlare il linguaggio dei giovani» - sacspo : RT @fam_cristiana: Monsignor Antonio Staglianò: «Occorre parlare il linguaggio dei giovani» - fam_cristiana : Monsignor Antonio Staglianò: «Occorre parlare il linguaggio dei giovani» - antopillosio : RT @UCSCEI: #PapaFrancesco ha nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia mons. Antonio Staglianò, finora vescovo di Noto ht… - ecocomunicatori : RT @UCSCEI: #PapaFrancesco ha nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia mons. Antonio Staglianò, finora vescovo di Noto ht… -

Monsignor, di recente nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia non lascerà subito la guida della diocesi di Noto. Come avevamo già correttamente scritto noi, la nomina non ...Il Vescovo della Diocesi di Noto, Mons., dal 1° settembre assumerà ufficialmente l'incarico di presidente della Pontificia Accademia di Teologia. Da quel momento diventerà amministratore apostolico della diocesi di Netina ...