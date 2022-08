Antonella Clerici | il lutto mai superato | la conduttrice esce allo scoperto

(Di martedì 9 agosto 2022) Un ricordo struggente affligge la. La donna molto provata durante una ricorrenza molto particolare. Di che si tratta?è davvero un portento televisivo. La sua esuberanza, l’allegria e la piacevolezza con cui conduce le trasmissioni che le vengono affidate, sono garanzia di affidabilità e mettono in sicurezza la programmazione della tv di Stato. I telespettatori a casa hanno infatti conosciuto lalegandola al suo immenso sorriso. Eppure anche per l’autrice di format e programmi televisivi milanese la vita non è stata sempre rose e fiori. Il difficileperLadi E’ sempre Mezzogiorno! e di The voice senior, ha ...

infoitcultura : Antonella Clerici e Vittorio Garrone, presto sposi? Gli amici rivelano: «Lui le ha fatto la proposta» - infoitcultura : Antonella Clerici, il lutto straziante proprio in queste ore - telodogratis : Le vacanze normanne di Antonella Clerici - Wamiz_it : Antonella Clerici e la passione per i cani: ecco la sua tribù a 4 zampe! - zazoomblog : Antonella Clerici terribile lutto: “Un dolore fortissimo” - #Antonella #Clerici #terribile #lutto: -

Today.it

La conduttrice sta trascorrendo le vacanze nel nord della Francia in compagnia della ...... Proprio con Jasmine il cantautore aveva condiviso l'esperienza come coach di The voice senior e chissà se la coppia tornerà nel programma condotto daIntanto l'artista ha svelato ... Le vacanze normanne di Antonella Clerici Conclusa la stagione televisiva anche Antonella Clerici si gode le meritate vacanza. Diversamente da tanti vip nostrani la conduttrice non ha scelto le mete più gettonate e in voga tra le celebrità, m ...La decisione presa dalla Rai verso Amadeus ha lasciato tutti di stucco: dato il suo successo, non ci si aspettava questo cambio di rotta ...