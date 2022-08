Antitrust: sanzioni da 5 mln a UnipolSai e Generali (Di martedì 9 agosto 2022) L'Antitrust ha sanzionato UnipolSai Assicurazioni e Generali Italia per aver adottato, nella fase di liquidazione dei danni RC auto, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) L'ha sanzionatoAssicurazioni eItalia per aver adottato, nella fase di liquidazione dei danni RC auto, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del ...

1fiorexme : RT @Agenzia_Ansa: Antitrust: sanzioni da 5 milioni a UnipolSai e Generali. Pratiche scorrette in rc auto, condotte ingannevoli e aggressive… - furnari80 : RT @Agenzia_Ansa: Antitrust: sanzioni da 5 milioni a UnipolSai e Generali. Pratiche scorrette in rc auto, condotte ingannevoli e aggressive… - News24_it : Pratiche scorrette in rc auto, condotte ingannevoli e aggressive - Agenzia_Ansa : Antitrust: sanzioni da 5 milioni a UnipolSai e Generali. Pratiche scorrette in rc auto, condotte ingannevoli e aggr… - fisco24_info : Antitrust: sanzioni da 5 milioni a UnipolSai e Generali: Pratiche scorrette in rc auto, condotte ingannevoli e aggr… -