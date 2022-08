Anne Heche è in coma: sono peggiorate le condizioni dell’attrice. Guida in stato d’ebbrezza la possibile causa dello schianto: è indagata (Di martedì 9 agosto 2022) sono peggiorate le condizioni dell’attrice Anne Heche dopo l’incidente stradale che l’ha vista schiantarsi al volante della sua vettura contro il muro di una casa di Los Angeles.”Durante il fine settimana è stato dichiarato che Anne era in condizioni stabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta in condizioni critiche, scivolando in coma in seguito all’incidente”, ha fatto sapere il suo portavoce a Galileus Web, secondo quanto riportato dalla Cnn, precisando che l’attrice presenta “una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico. Attualmente è in cura presso il Grossman Burn Center”. Intanto, la polizia l’ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)ledopo l’incidente stradale che l’ha vista schiantarsi al volante della sua vettura contro il muro di una casa di Los Angeles.”Durante il fine settimana èdichiarato cheera instabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta incritiche, scivolando inin seguito all’incidente”, ha fatto sapere il suo portavoce a Galileus Web, secondo quanto riportato dalla Cnn, precisando che l’attrice presenta “una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico. Attualmente è in cura presso il Grossman Burn Center”. Intanto, la polizia l’ha ...

MediasetTgcom24 : Incidente stradale, Anne Heche stabile in ospedale: la famiglia chiede riserbo #anneheche #incidentestradale… - FQMagazineit : Anne Heche è in coma: sono peggiorate le condizioni dell’attrice. Guida in stato d’ebbrezza la possibile causa dell… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: L’attrice ha danni ai polmoni e viene ventilata meccanicamente e gravi ustioni - infoitcultura : Anne Heche: i video del tragico incidente. Come sta l'attrice? - infoitcultura : Anne Heche, nell'incidente ha distrutto una casa. La proprietaria: «Ho perso tutti i beni di una vita» -