Angela Celentano ultime notizie | una segnalazione importante La foto di oggi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 agosto 2022) Ci potrebbero essere delle importanti novità per la vicenda dila bambina,una dona, scomparsa nell’agosto del 1996. In occasione del nuovo anniversario della scomparsa di, la famiglia ha fatto realizzare una nuova age progression che è stata diffusa on line e sui canali social del programma Chi l’ha visto, che continua a seguire il caso. Non solo. Questo pomeriggio, si è parlato per la prima volta anche di unache è arrivata in questi giorni. Potrebbe esserci una svolta nel caso? La famiglia, grazie agli ultimi video diffusi in tutto il mondo, potrebbe davvero averedi? Mamma Maria e papà Catello da sempre sperano chesia stata ...