Angela Celentano è viva: una nuova pista porta all’America latina (Di martedì 9 agosto 2022) Le nuove immagini che mostrano come sarebbe adesso Angela Celentano sarebbero compatibili con una ragazza che vive in Sudamerica. In corso indagini della famiglia. La bambina, scomparsa 26 anni fa, fu rapita e venduta all'estero? Leggi su vanityfair (Di martedì 9 agosto 2022) Le nuove immagini che mostrano come sarebbe adessosarebbero compatibili con una ragazza che vive in Sudamerica. In corso indagini della famiglia. La bambina, scomparsa 26 anni fa, fu rapita e venduta all'estero?

fattoquotidiano : Angela Celentano, 26 anni fa la scomparsa. I genitori diffondo una nuova foto: “Chiediamo a tutti di contribuire al… - AlessiaElenaSt1 : RT @CerchiamoDenise: ?? Monte Faito (NA), 10 Agosto 1996 TG2 - La scomparsa di Angela Celentano Dati di Angela: Età: 3 anni (al momento d… - AlessiaElenaSt1 : RT @chilhavistorai3: Angela Celentano: “Se ti riconosci in nella nostra storia, contattaci, noi siamo ancora qui che ti aspettiamo”: Appell… - AlessiaElenaSt1 : RT @chilhavistorai3: “Angela Celentano può essere stata rapita per una adozione illegale, potrebbe trovarsi ovunque”: Appello dei genitori… - ilmessaggeroit : Angela Celentano, la bimba scomparsa 26 anni fa: ecco come sarebbe ora. La pista sudamericana -