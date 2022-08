Ancora Serena Williams, 430 giorni dopo l’ultima volta: la regina del tennis torna alla vittoria (Di martedì 9 agosto 2022) Serena Williams torna a vincere un match in singolare, 430 giorni dopo l’ultima volta. dopo l’apparizione a Wimbledon dove perse all’esordio con la francese Harmony Tan, è tornata al successo al WTA di Toronto. L’americana ha superato 6-3 6-4 la spagnola Nuria Parrizas Diaz e ora sfiderà la vincente di Belinda Bencic e Tereza Martincova. Per trovare l’ultima gioia bisogna risalire al Roland Garros 2021 quando nei sedicesimi di finale si impose su Danielle Collins. Il ritorno alla vittoria di Williams è arrivato proprio nel giorno del 41esimo compleanno di Roger Federer. Il re e la regina del tennis: i due coetanei hanno segnato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)a vincere un match in singolare, 430l’apparizione a Wimbledon dove perse all’esordio con la francese Harmony Tan, èta al successo al WTA di Toronto. L’americana ha superato 6-3 6-4 la spagnola Nuria Parrizas Diaz e ora sfiderà la vincente di Belinda Bencic e Tereza Martincova. Per trovaregioia bisogna risalire al Roland Garros 2021 quando nei sedicesimi di finale si impose su Danielle Collins. Il ritornodiè arrivato proprio nel giorno del 41esimo compleanno di Roger Federer. Il re e ladel: i due coetanei hanno segnato ...

