Ancora incendi nella Pineta di Castel Fusano: le fiamme nelle sterpaglie diventano roghi (Di martedì 9 agosto 2022) Ostia. Un altro incendio, l'ennesimo, nel cuore della Pineta di Castel Fusano. Con tutta probabilità si tratta di un altro gesto criminale che sta mettendo a rischio, Ancora una volta, questo patrimonio verde del litorale romano. L'estate è torrida, gli incendi spontanei non si sono mai fermati. Ma a questi si aggiungono anche le scellerataggini di chi sembra essere munito di una scarsa, se non nulla, sensibilità per la natura e la salute comune. Leggi anche: incendio nella Pineta di Castel Fusano: al via questa mattina la bonifica dell'area (FOTO) L'incendio di questa mattina a Castel Fusano L'ultimo rogo è stato registrato proprio questa mattina, 9 ...

