Ancora incendi nel Carso, fiamme al confine con la Slovenia: evacuate le abitazioni a Prebenico – Le foto (Di martedì 9 agosto 2022) Non si esauriscono le fiamme che continuano a bruciare la zona del Carso, in Friuli-Venezia Giulia. Questa mattina, 9 agosto, i vigili del fuoco erano riusciti a spegnere il vasto incendio boschivo divampato durante la notte in località Prebenico, nel Comune di San Dorligo della Valle (Trieste). Ma nel primo pomeriggio, anche a causa della forte bora che soffia sulla regione, il rogo ha ripreso a bruciare, spostandosi ed espandendosi velocemente verso il confine con la Slovenia. Mentre alcune abitazioni sono state evacuate, i vigili del fuoco del comando di Trieste stanno cercando di domare le fiamme, supportati dai comandi di Gorizia, Udine e Pordenone e dai Gasilci, i pompieri sloveni. Presenti anche un Canadair e due elicotteri.

