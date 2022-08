Amici, Irama pronto a lasciare l’Italia: ecco perché (Di martedì 9 agosto 2022) Irama è sicuramente uno tra i maggiori ex concorrenti del talent show Amici Di Maria De Filippi, ad aver raggiunto maggiore successo. Numerosi i suoi tormentoni estivi e non che ci hanno accompagnato in tutti questi anni. Adesso, forte di un repertorio fatto da cinque album pop che accolgono svariati generi musicali, dalla ballad all’Urban, con molte contaminazioni latine, da “Nera” alla recentissima “PamPamPamPamPamPamPamPam“, Irama sembra sempre più pronto a puntare in alto nella sua carriera artistica. Stando a quanto ha recentemente dichiarato in una lunga intervista a Il Messaggero.it, il cantante sarebbe pronto a fare un grande passo, ossia lasciare il suo paese, l’Italia per tentare di conquistare anche l’America Latina. ecco quanto ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 agosto 2022)è sicuramente uno tra i maggiori ex concorrenti del talent showDi Maria De Filippi, ad aver raggiunto maggiore successo. Numerosi i suoi tormentoni estivi e non che ci hanno accompagnato in tutti questi anni. Adesso, forte di un repertorio fatto da cinque album pop che accolgono svariati generi musicali, dalla ballad all’Urban, con molte contaminazioni latine, da “Nera” alla recentissima “PamPamPamPamPamPamPamPam“,sembra sempre piùa puntare in alto nella sua carriera artistica. Stando a quanto ha recentemente dichiarato in una lunga intervista a Il Messaggero.it, il cantante sarebbea fare un grande passo, ossiail suo paese,per tentare di conquistare anche l’America Latina.quanto ha ...

