Allarme polio negli Usa, stato NY sospetta: "Migliaia di casi sommersi" (Di martedì 9 agosto 2022) Milano, 9 ago. (Adnkronos Salute) - La ricomparsa della poliomielite allarma lo stato di New York. Secondo le autorità sanitarie locali "potrebbero esserci centinaia o addirittura Migliaia di casi non diagnosticati", di infezioni 'sommerse', come ha spiegato alla 'Bbc' Patricia Schnabel Ruppert, commissaria alla Salute della contea di Rockland dove il mese scorso è stato segnalato il caso di un uomo non vaccinato che ha riportato una paralisi da polio. La sua infezione appare geneticamente collegata alle tracce di poliovirus rinvenute nelle acque reflue di Londra e di Gerusalemme. Episodi in seguito ai quali i Paesi sono stati invitati ad aumentare i tassi di vaccinazione. Ruppert non nasconde preoccupazione. A parte il fatto di non avere "mai pensato di poter vedere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Milano, 9 ago. (Adnkronos Salute) - La ricomparsa dellamielite allarma lodi New York. Secondo le autorità sanitarie locali "potrebbero esserci centinaia o addiritturadinon diagnosticati", di infezioni 'sommerse', come ha spiegato alla 'Bbc' Patricia Schnabel Ruppert, commissaria alla Salute della contea di Rockland dove il mese scorso èsegnalato il caso di un uomo non vaccinato che ha riportato una paralisi da. La sua infezione appare geneticamente collegata alle tracce divirus rinvenute nelle acque reflue di Londra e di Gerusalemme. Episodi in seguito ai quali i Paesi sono stati invitati ad aumentare i tassi di vaccinazione. Ruppert non nasconde preoccupazione. A parte il fatto di non avere "mai pensato di poter vedere ...

