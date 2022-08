Allarme Antartide, mai cosi' poco ghiaccio da 44 anni (Di martedì 9 agosto 2022) Record negativo per la superficie del ghiaccio marino al Polo sud a luglio scorso rispetto ai 44 anni di dati raccolti sinora: e' risultato il 7% inferiore alla media e ben al di sotto del record di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Record negativo per la superficie delmarino al Polo sud a luglio scorso rispetto ai 44di dati raccolti sinora: e' risultato il 7% inferiore alla media e ben al di sotto del record di ...

Open_gol : Nel mese di luglio 2022, uno dei tre più caldi mai registrati, il ghiaccio è stato il 7 per cento inferiore alla me… - voceditalia : Allarme Antartide, mai così poco ghiaccio da 44 anni - zazoomblog : Allarme ghiaccio in Antartide record negativo di sempre: cosa rischiamo - #Allarme #ghiaccio #Antartide #record - Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: Nel mese di luglio 2022, uno dei tre più caldi mai registrati, il ghiaccio è stato il 7 per cento inferiore alla media e ben… - Mafara72 : RT @Open_gol: Nel mese di luglio 2022, uno dei tre più caldi mai registrati, il ghiaccio è stato il 7 per cento inferiore alla media e ben… -