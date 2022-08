Alla Promoberg debutta “Move City Sport”

Inside Music & Movies

'festa di fine sfiga', trasmesso in diretto sa Radio Deejay e organizzata da Media Partners, ... che ha fornito due postazioni speciali dove si sono esibite diverse band, e, la società ...Fiera di Bergamo, graziecollaborazione di Open Stage che ha fornito due speciali ..., società che gestisce la Fiera di Bergamo, ha invece offerto gratuitamente i suoi spazi per ... Margherita Vicario Bergamo: un inno alla gioia e alla femminilità - LIVE REPORT La somma andrà al Cesvi per aiutare i bambini di Bucha a tornare a scuola in settembre Ha permesso di raccogliere centomila euro il Concertozzo di cui sono stati protagonisti lo scorso 16 luglio all’A ...Ha permesso di raccogliere centomila euro il Concertozzo di cui sono stati protagonisti lo scorso 16 luglio all'Arena Fiera Bergamo Elio e le storie tese, tornati insieme per l'occasione, e Trio Medus ...