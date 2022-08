Alex Belli, annuncio all’improvviso in vacanza: le reazioni del pubblico (Di martedì 9 agosto 2022) Alex Belli tv, cosa bolle in pentola? Di voci ce ne sono state e ce ne sono ancora parecchie, vista la fama ottenuta con il GF Vip 6. Per un po’ si è parlato anche di un coinvolgimento dell’attore, fotografo e fautore dell’amore libero nella prossima edizione del reality. Ma la sua reazione è stata questa: “È stato annunciato il mio ritorno anche per la prossima edizione. Se mi piacerebbe tornare nella casa per qualche puntata? Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto”. Alex Belli tv, l’annuncio spiazzante Sempre su Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 agosto 2022)tv, cosa bolle in pentola? Di voci ce ne sono state e ce ne sono ancora parecchie, vista la fama ottenuta con il GF Vip 6. Per un po’ si è parlato anche di un coinvolgimento dell’attore, fotografo e fautore dell’amore libero nella prossima edizione del reality. Ma la sua reazione è stata questa: “È stato annunciato il mio ritorno anche per la prossima edizione. Se mi piacerebbe tornare nella casa per qualche puntata? Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto”.tv, l’spiazzante Sempre su...

