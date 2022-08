Alena Seredova si sposa: il sì su Instagram ad Alessandro Nasi (Di martedì 9 agosto 2022) L’annuncio delle imminenti nozze è arrivato con uno scatto nelle storie Instagram della modella: una semplice e intima foto in cui la coppia si abbraccia, con sotto l’hashtag #isaidyes (ho detto sì). L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 9 agosto 2022) L’annuncio delle imminenti nozze è arrivato con uno scatto nelle storiedella modella: una semplice e intima foto in cui la coppia si abbraccia, con sotto l’hashtag #isaidyes (ho detto sì). L'articolo proviene da DireDonna.

