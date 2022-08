Alena Seredova ha detto sì ad Alessandro Nasi | la proposta di matrimonio a Mykonos

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 agosto 2022)si sposa,ha chiesto la sua mano, è arrivata ladiche i fan della coppia chiedevano da tempo.hanno evitato di mostrare un momento così intimo della loro vita, magari non esiste nemmeno un video delladi nozze ma in compenso ci sono le loro emozioni. Un selfie in costume, gli occhi che parlano etra le storie di Instagram rivela che hasì.evidentemente ha atteso la vacanza aper chiedere la mano alla donna della sua vita ma non si sa altro, per il momento non ci sono altri dettagli. Di ...