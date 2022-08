Alba Parietti cambia look da Federico Fashion Style | la foto è boom di like

(Di martedì 9 agosto 2022) Le temperature si sono alzate ormai già da parecchio tempo e tra mare e sole spesso i capelli soffrono di questi repentinimenti. Per questoha deciso di dare una rinfrescata al suosenza stravolgere il suo aspetto al quale siamo abituati. E quale parrucchiere poteva scegliere se non il suo caro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

infoitcultura : Barbara D'Urso, Alba Parietti e altri vip al party più scatenato dell'estate (al Twiga di Forte dei Marmi) Fot - SaCe86 : Barbara D'Urso, Alba Parietti e gli altri vip al party più scatenato dell'estate (al Twiga di Forte dei Marmi) FOTO - Italoapolide : Barbara D'Urso, Alba Parietti e gli altri vip al party più scatenato dell'estate (al Twiga ) E dove la vuoi trovare… - Gianniallu : RT @domecaruso71: Bassetti ha ricevuto il Nomellini Awards al Twiga di Marina di Pietrasanta. Erano presenti Valeria Marini Alba Parietti,… - infoitcultura : Non Sono Una Signora: come sarà il programma condotto da Alba Parietti? -

è ormai un volto super noto della tv italiana. Non ha mai smesso di apparire in tantissimi programmi televisivi, il più delle volte come opinionista. È sicuramente molto conosciuta per ...Come ha scoperto Cortina 'Venendo a fare un servizio suche qui trascorreva le vacanze. È accaduto circa venticinque anni fa. Ero ancora un inviato di Chi. Rimasi a bocca aperta, ...Con una carriera ultra trentennale alle spalle, Alba Parietti resta ancora la stessa donna bella e seducente e le sue nuove foto da "donna perversa" ne sono la prova.L’estate rovente dei vip italiani si anima con uno dei party più attesi ed esclusivi. Al Twiga di Forte dei Marmi si sono date appuntamento domenica 7 agosto coppie giovani ...