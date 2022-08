“Al prossimo giro ci sarò”, Rocco Casalino spiega perché non si è candidato con il M5S (Di martedì 9 agosto 2022) Il suo approdo nel Parlamento italiano è solo rimandato. Rocco Casalino, infatti, ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni Politiche – in programma domenica 25 settembre – con il MoVimento 5 Stelle. Il suo nome sarebbe stato troppo divisivo, soprattutto in un periodo storico in cui i pentastellati hanno perso molti consensi anche per via delle enormi contraddizioni interne. E l’ex portavoce di Giuseppe Conte, all’epoca del suo mandato a Palazzo Chigi, ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a prendere questa decisione. Rocco Casalino spiega perché non si è candidato alle elezioni col M5S Intervistato da Il Corriere della Sera, Casalino ha detto di non aver mai chiesto a Giuseppe Conte – Presidente del MoVimento 5 Stelle – ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Il suo approdo nel Parlamento italiano è solo rimandato., infatti, ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni Politiche – in programma domenica 25 settembre – con il MoVimento 5 Stelle. Il suo nome sarebbe stato troppo divisivo, soprattutto in un periodo storico in cui i pentastellati hanno perso molti consensi anche per via delle enormi contraddizioni interne. E l’ex portavoce di Giuseppe Conte, all’epoca del suo mandato a Palazzo Chigi, hato i motivi che l’hanno spinto a prendere questa decisione.non si èalle elezioni col M5S Intervistato da Il Corriere della Sera,ha detto di non aver mai chiesto a Giuseppe Conte – Presidente del MoVimento 5 Stelle – ...

