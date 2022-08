Aida Yespica | ecco come sta dopo il Covid | da non credere

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Aida Yespica perde 10 chili a causa del Covid, il selfie infiamma i follower #aidayespica - MediasetTgcom24 : Aida Yespica perde 10 chili a causa del Covid, il selfie infiamma i follower #aidayespica - ParliamoDiNews : Aida Yespica shock: `Ho perso 10 kg...` E le foto spopolano sul Web - - francobus100 : Aida Yespica: «Ho perso 10 kg a causa del Covid», ma il selfie infiamma Instagram - zazoomblog : Aida Yespica ha perso 10 chili dimagrita così tanto a causa del covid - #Yespica #perso #chili #dimagrita -

Fortementein.com

Come fa notare la pagina Instagram The Pipol Tv, fra le righe del messaggio, sono le generazioni che cambiano: ' Se ieri scrivevamo di Belen Rodriguez,o Claudia Galanti che avevano ...La showgirl venezuelana posta lo scatto sexy su ... Aida Yespica, madre distrutta dal dolore, "Scoppiata a piangere". Dramma incredibile Aurora Celli si è rifatta il seno The Pipol Tv rilancia l'indiscrezione sulla giovane tiktoker, che avrebbe preso questa scelta nelle scorse settimane ...La showgirl ha spiegato di aver perso molto peso durante i giorni con l’infezione Ha postato sul social una foto in cui mostra il fisico asciuttissimo Aida Yepisca ha avuto il Covid e nei giorni passa ...