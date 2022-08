Achille Lauro a Bisceglie, è polemica: dal meet&greet al biglietto gold, cosa è successo (Di martedì 9 agosto 2022) La redazione di OM ha ricevuto alcune segnalazioni a proposito del concerto di Achille Lauro a Bisceglie, che si è tenuto in data 8 agosto all’Arena del Mare. Il concerto di Lauro faceva parte del tour estivo, il Superstar Tour, ma anche di Mezzo Festival, noto evento pugliese in corso di svolgimento. Per il concerto di Achille Lauro a Bisceglie sono stati quindi venduti biglietti sui tradizionali circuiti di prevendita e in loco, come accade per tutti gli spettacoli della tournée dell’artista. Un esborso di 60 euro, quello richiesto per l’acquisto di biglietti di tipologia gold che avrebbero dovuto assicurare un posto riservato agli acquirenti, poi l’amara realtà. Ma non solo. Ci scrivete anche che si sono verificati diversi problemi legati al ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 agosto 2022) La redazione di OM ha ricevuto alcune segnalazioni a proposito del concerto di, che si è tenuto in data 8 agosto all’Arena del Mare. Il concerto difaceva parte del tour estivo, il Superstar Tour, ma anche di Mezzo Festival, noto evento pugliese in corso di svolgimento. Per il concerto disono stati quindi venduti biglietti sui tradizionali circuiti di prevendita e in loco, come accade per tutti gli spettacoli della tournée dell’artista. Un esborso di 60 euro, quello richiesto per l’acquisto di biglietti di tipologiache avrebbero dovuto assicurare un posto riservato agli acquirenti, poi l’amara realtà. Ma non solo. Ci scrivete anche che si sono verificati diversi problemi legati al ...

LaGazzettaWeb : Bisceglie, polemica dopo il concerto di Achille Lauro: caos agli ingressi e un incontro con l'artista promesso e ma… - ZettiGiuliano : RT @mariobianchi18: Il #9agosto 1991 moriva #AntoninoScopelliti, unico giudice ad essere ucciso dalla 'ndrangheta in Calabria. Si occupò de… - grigiodelcielo : RT @mariobianchi18: Il #9agosto 1991 moriva #AntoninoScopelliti, unico giudice ad essere ucciso dalla 'ndrangheta in Calabria. Si occupò de… - lid_rnl : RT @MikyS03: Domani, in prima serata, su #Italia1, '#RadioNorba Cornetto #BattitiLive Compilation'. Rivedremo le esibizioni di: Marco Me… - AngeloR54671811 : RT @MikyS03: Domani, in prima serata, su #Italia1, '#RadioNorba Cornetto #BattitiLive Compilation'. Rivedremo le esibizioni di: Marco Me… -