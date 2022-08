A Vietri sul Mare tanti concerti e feste della tradizione: ingresso gratuito (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – Manca solo una settimana a Ferragosto e il programma di Vietri Cultura, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone, ideato dal direttore artistico, il Maestro Luigi Avallone, si infittisce di appuntamenti, alcuni organizzati anche in contemporanea per venire incontro alle esigenze di tanti abitanti dei borghi vietresi che desiderano trascorrere qualche ora di divertimento senza allontanarsi troppo da casa. Martedì 9 agosto a Marina alle 21 (Piazza Attilio della Porta ), si terrà l’appuntamento di musica etno – popolare “Ritmo, terra e cuore” con I figli del Vesuvio, così bravi a scaldare gli animi di chi vuole ballare. In contemporanea sempre martedì 9 alle 21 a Vietri sul ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – Manca solo una settimana a Ferragosto e il programma diCultura, voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone, ideato dal direttore artistico, il Maestro Luigi Avallone, si infittisce di appuntamenti, alcuni organizzati anche in contemporanea per venire incontro alle esigenze diabidei borghi vietresi che desiderano trascorrere qualche ora di divertimento senza allontanarsi troppo da casa. Martedì 9 agosto a Marina alle 21 (Piazza AttilioPorta ), si terrà l’appuntamento di musica etno – popolare “Ritmo, terra e cuore” con I figli del Vesuvio, così bravi a scaldare gli animi di chi vuole ballare. In contemporanea sempre martedì 9 alle 21 asul ...

MaudZolt : RT @malarroti: Il meraviglioso Caffé Bayard, all'interno del Museo di Pietrarsa. Il colonnato é un omaggio al chiostro maiolicato del monas… - RTAlive1 : Marina di Vietri sul Mare, il consolidamento del successo per l’evento “social” dell’estate!… - Fernand11008924 : Vietri sul mare by night Buonanotte a tutti ?? - cany0ureeves : Oggi a Vietri. Arriva la tempesta, si corre al riparo sotto ad un gazebo ed una (scegliete l’aggettivo, per me qua… - Italiaefriends : Foto appena pubblicata @ Vietri Sul Mare - Salerno -