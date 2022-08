A “Segreti d’autore” va in scena “Miriàm, storia laica di una nascita annunciata” (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSessa Cilento (Sa) – Il racconto universale della nascita e della morte, di una maternità profondamente laica che pure si riconosce nei nomi e nei luoghi di una fede nata senza il sospetto del proselitismo. La storia intensa di un Cristo nella pancia di sua madre, quella di nove mesi di paura, solitudine, incomprensione, stelle guida e stupore di fronte all’inatteso. Un elogio alla semplicità, che attraverso narrazione e poesia si trasforma in teatro e diventa “Miriàm-storia laica di una nascita annunciata”, lo spettacolo che va in scena il 10 agosto alle 21 nel Palazzo Mazzarella di San Mauro Cilento (Sa), nell’ambito di “Segreti d’autore”, il Festival ideato da Ruggero ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSessa Cilento (Sa) – Il racconto universale dellae della morte, di una maternità profondamenteche pure si riconosce nei nomi e nei luoghi di una fede nata senza il sospetto del proselitismo. Laintensa di un Cristo nella pancia di sua madre, quella di nove mesi di paura, solitudine, incomprensione, stelle guida e stupore di fronte all’inatteso. Un elogio alla semplicità, che attraverso narrazione e poesia si trasforma in teatro e diventa “di una”, lo spettacolo che va inil 10 agosto alle 21 nel Palazzo Mazzarella di San Mauro Cilento (Sa), nell’ambito di “”, il Festival ideato da Ruggero ...

