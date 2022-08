A Morning News la «patata è rinfrescata» (Di martedì 9 agosto 2022) Morning News L’estate 2022 è davvero bollente. Non soltanto per le temperature impossibili, ma perchè i freni inibitori sono andati perduti e dalle spiagge d’Italia c’è chi annuncia che da rinfrescare, oltre alla testa e ai polsi come ci consigliano sempre i telegiornali, c’è anche la “patata“. E’ successo questa mattina su Canale 5, a Morning News. Durante un collegamento con Ostia, sulla cui spiaggia l’inviata Giorgia Ceccacci intervistava alcune signore anziane intente a fare il bagno, alla domanda se si fossero rinfrescate, una di loro ha risposto con un sonoro: “Sì, ma pure la patata si è rinfrescata!“ Dopodichè, resasi conto di averla sparata grossa, si è portata le mani sulla bocca, quasi sconvolta da se stessa. Mentre un’altra signora le dava manforte, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 9 agosto 2022)L’estate 2022 è davvero bollente. Non soltanto per le temperature impossibili, ma perchè i freni inibitori sono andati perduti e dalle spiagge d’Italia c’è chi annuncia che da rinfrescare, oltre alla testa e ai polsi come ci consigliano sempre i telegiornali, c’è anche la ““. E’ successo questa mattina su Canale 5, a. Durante un collegamento con Ostia, sulla cui spiaggia l’inviata Giorgia Ceccacci intervistava alcune signore anziane intente a fare il bagno, alla domanda se si fossero rinfrescate, una di loro ha risposto con un sonoro: “Sì, ma pure lasi è!“ Dopodichè, resasi conto di averla sparata grossa, si è portata le mani sulla bocca, quasi sconvolta da se stessa. Mentre un’altra signora le dava manforte, ...

