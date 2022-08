A 31 anni dall'omicidio di Antonio Scopelliti la figlia torna a chiedere verità e giustizia (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - "Ho appena finito di ascoltare il ricordo che la Camera dei Deputati ha voluto tributare a papà oggi. Credo sia la prima volta che accade il 9 agosto e ha un significato simbolico importante. Grazie a chi ha voluto che accadesse, grazie a tutti per le belle parole quasi mai scontate. Trentuno anni sono troppi". Con un post su Facebook torna a chiedere verità e giustizia Rosanna, la figlia di Antonio Scopelliti, il magistrato assassinato dalla mafia il 9 agosto 1991, mentre era in vacanza in Calabria, sua terra d'origine, sulla strada provinciale tra Villa San Giovanni e Campo Calabro. L'agguato a Scopellitti è un caso giudiziario rimasto irrisolto. "Non sono più disponibile a vivere il copione del familiare 'in attesa' della ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - "Ho appena finito di ascoltare il ricordo che la Camera dei Deputati ha voluto tributare a papà oggi. Credo sia la prima volta che accade il 9 agosto e ha un significato simbolico importante. Grazie a chi ha voluto che accadesse, grazie a tutti per le belle parole quasi mai scontate. Trentunosono troppi". Con un post su Facebooke giustizia Rosanna, ladi, il magistrato assassinatoa mafia il 9 agosto 1991, mentre era in vacanza in Calabria, sua terra d'origine, sulla strada provinciale tra Villa San Giove Campo Calabro. L'agguato a Scopellitti è un caso giudiziario rimasto irrisolto. "Non sono più disponibile a vivere il copione del familiare 'in attesa' della ...

rubio_chef : Perché non regalare ai Vip la maglia numero 33? No non so l’anni de Cristo, è il numero di ragazzini ammazzati da i… - Agenzia_Ansa : Morto Mario Fiorentini, il partigiano più decorato d'Italia. Aveva 103 anni. L'annuncio dato dall'Anpi di Roma #ANSA - mannocchia : Sono passati due anni dall'esplosione al porto di Beirut: 215 vittime e 7000 feriti, interi quartieri danneggiati,… - sulsitodisimone : A 31 anni dall'omicidio di Antonio Scopelliti la figlia torna a chiedere verità e giustizia - FirenzePost : La riduzione dei consumi energetici imposta dall’Europa potrebbe causare riduzione Pil Italia nei prossimi tre anni -