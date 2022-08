53 anni dal massacro di Cielo Drive a opera della Manson Family (Di martedì 9 agosto 2022) La notte del 9 agosto 1969 è ricordata come la data che ha messo fine alla Summer of Love, l’estate dell’amore. Gli ideali hippy vennero infatti ufficialmente spazzati via per mano indiretta di Charles Manson: tre dei suoi accoliti più fedeli si macchiarono infatti di atroci delitti in quello che viene ricordato come il massacro di Cielo Drive. Nel massacro di Cielo Drive perse la vita anche l’attrice Sharon Tate Le vittime della strage © thewalkoffame.comPoco dopo la mezzanotte del 9 agosto Tex Watson, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel si introdussero nella casa dove risiedevano il regista Roman Polanski (in quel periodo a Londra per lavoro) e la moglie Sharon Tate, all’epoca incinta di otto mesi. Con lei c’erano Wojciech Frykowski, Steven ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) La notte del 9 agosto 1969 è ricordata come la data che ha messo fine alla Summer of Love, l’estate dell’amore. Gli ideali hippy vennero infatti ufficialmente spazzati via per mano indiretta di Charles: tre dei suoi accoliti più fedeli si macchiarono infatti di atroci delitti in quello che viene ricordato come ildi. Neldiperse la vita anche l’attrice Sharon Tate Le vittimestrage © thewalkoffame.comPoco dopo la mezzanotte del 9 agosto Tex Watson, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel si introdussero nella casa dove risiedevano il regista Roman Polanski (in quel periodo a Londra per lavoro) e la moglie Sharon Tate, all’epoca incinta di otto mesi. Con lei c’erano Wojciech Frykowski, Steven ...

