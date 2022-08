4 bevande e dei frutti di mare | 500 euro Protestano e vengono accerchiati dai camerieri

Leggi su leggilo

(Di martedì 9 agosto 2022) Continua la saga “scontrini da incubo”. L’ultimo è di 500per quattroe uno spuntino. Con finale ai limiti della decenza per un locale anche molto conosciuto. Gli scontrini da attacco cardiaco continuano e anzi, il conto da pagare diventa sempre più salato di volta in volta tanto da far sembrare addirittura economica L'articolo proviene da Leggilo.org.