30 minuti al Massimo, il direttore Giannini intervista Carlo Calenda: la rottura con Letta, l'apertura a Renzi e la sfida a Meloni (Di martedì 9 agosto 2022) Il direttore de <em>La Stampa</em> <strong>Massimo Giannini</strong> intervista per la rubrica <em>30 minuti al Massimo</em> il segretario di Azione <strong>Carlo Calenda</strong>, per fare un punto sulle alleanze e i programmi del suo partito a un mese e mezzo dalle elezioni politiche. Leggi su lastampa (Di martedì 9 agosto 2022) Ilde La Stampa per la rubrica 30al il segretario di Azione , per fare un punto sulle alleanze e i programmi del suo partito a un mese e mezzo dalle elezioni politiche.

