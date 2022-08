FirenzePost : Zaporizhzhia: a settembre il referendum per l’adesione alla Russia. Lo annuncia Mosca - sulasnino : RT @Mafalda2710: Nel mentre che la politica nostrana stringe accordi malavitosi, e noi appresso a ballare l'hully gully ... a pochi km dal… - Mafalda2710 : Nel mentre che la politica nostrana stringe accordi malavitosi, e noi appresso a ballare l'hully gully ... a pochi… - disinformate_it : RT @HuffPostItalia: L'Ucraina denuncia: pericoli alla centrale di Zaporizhzhia, spento reattore. Il Papa a Kiev a settembre - NicolaTenerelli : RT @repubblica: Zaporizhzhia: 'Rischio disastro nucleare per i bombardamenti sulla centrale'. Papa a Kiev a settembre - La diretta https://… -

Leggi anche Ucraina, Papa a Kiev aUcraina, Kiev: "Centrale nuclearenon è esplosa per miracolo" Le forze armate russe stanno minando alcune unità della centrale nucleare , ...Ore 05:45 - Zelensky": "Terrore russo a" Ancora paura per la situazione della centrale nucleare di. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di ... Zaporizhzhia: a settembre il referendum per l’adesione alla Russia La regione ucraina di Zaporizhzhia prevede di tenere un referendum "sull'adesione alla Russia" a settembre. Lo ha detto secondo Ria Novosti Vladimir Rogov ...Si sbloccano il viaggio a Kiev, l’incontro con Kirill e forse anche con Putin. Bergoglio doveva fugare alcuni dubbi dopo le sue dichiarazioni stonate ...