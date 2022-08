WTA San José 2022, Daria Kasatkina rimonta Shelby Rogers e conquista il titolo (Di lunedì 8 agosto 2022) Nella finale del torneo WTA 500 San José 2022 di tennis, nel corso del Mubadala Silicon Valley Classic, sul cemento outdoor californiano, la statunitense Shelby Rogers cede in tre set alla numero 7 del seeding, la russa Daria Kasatkina, che si impone per 6-7 (2) 6-1 6-2 in due ore e 34 minuti di gioco. Nel primo set c’è uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi nel quinto la russa strappa di nuovo la battuta a Rogers. Kasatkina salva un break point nell’ottavo game ma poi capitola nel decimo, dopo aver mancato un set point. Rogers si salva e poi domina il tie break scappando dall’1-1 sul 6-1 e chiudendo così sul 7-2 dopo 78 minuti. Nella seconda partita l’equilibrio dura soltanto fino all’1-1, poi Kasatkina ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Nella finale del torneo WTA 500 Sandi tennis, nel corso del Mubadala Silicon Valley Classic, sul cemento outdoor californiano, la statunitensecede in tre set alla numero 7 del seeding, la russa, che si impone per 6-7 (2) 6-1 6-2 in due ore e 34 minuti di gioco. Nel primo set c’è uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi nel quinto la russa strappa di nuovo la battuta asalva un break point nell’ottavo game ma poi capitola nel decimo, dopo aver mancato un set point.si salva e poi domina il tie break scappando dall’1-1 sul 6-1 e chiudendo così sul 7-2 dopo 78 minuti. Nella seconda partita l’equilibrio dura soltanto fino all’1-1, poi...

