West Nile, il virus Usutu arriva nel Lazio: come riconoscere i sintomi (Di lunedì 8 agosto 2022) come se non bastasse il Covid ecco che un'altra infezione fa capolino nella penisola. Si tratta del virus Usutu che è molto simile a quello più comune della Febbre del Nilo. Il primo focolaio dell'infezione è stato rinvenuto ad Anagni. A trasmetterla uno sciame di zanzare che ha infettato due famiglie, per un totale di circa 10 persone, che si trovavano nella zona di Villa Magna, nelle campagna tra Anagni e Sgurgola. Leggi anche: Non solo cinghiali, a Roma arrivano le vespe orientali: 'Attirate dai rifiuti' virus Usutu: la conferma dall'Istituto Zooprofilattico A confermare la presenza dell'infezione, l'Istituto Zooprofilattico del Lazio: 'in un pool di carcasse di zanzare, specie Culex Pipiens, nel territorio di Anagni', queste le parole del Dottor Giuseppe di Luzio ...

