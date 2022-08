West Ham-Manchester City 0-2: i principali punti di discussione mentre il doppio di Haaland aiuta il City Breeze oltre i martelli (Di lunedì 8 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Anche se il Liverpool potrebbe aver subito un inizio balbettante nella stagione 2022/23 nella capitale, domenica pomeriggio il Manchester City ha superato il West Ham. Nonostante abbiano visto i Reds sollevare il Community Shield di questa stagione lo scorso fine settimana, gli uomini di Pep Guardiola hanno segnato un punto in anticipo qui mentre si facevano strada verso una vittoria per 2-0 contro gli Hammers. Con molti che hanno suggerito ai campioni in carica della Premier League di vincere tre titoli nazionali in crescita in questa stagione, Guardiola sarebbe stato estremamente entusiasta di vedere il suo nuovo talismano d’attacco rubare tutti i titoli dei giornali. Con l’arrivo in estate di Erling Haaland che ha trovato la rete su entrambi i ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 8 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Anche se il Liverpool potrebbe aver subito un inizio balbettante nella stagione 2022/23 nella capitale, domenica pomeriggio ilha superato ilHam. Nonostante abbiano visto i Reds sollevare il Community Shield di questa stagione lo scorso fine settimana, gli uomini di Pep Guardiola hanno segnato un punto in anticipo quisi facevano strada verso una vittoria per 2-0 contro gli Hammers. Con molti che hanno suggerito ai campioni in carica della Premier League di vincere tre titoli nazionali in crescita in questa stagione, Guardiola sarebbe stato estremamente entusiasta di vedere il suo nuovo talismano d’attacco rubare tutti i titoli dei giornali. Con l’arrivo in estate di Erlingche ha trovato la rete su entrambi i ...

gippu1 : Per segnare il suo primo gol in Premier League con la maglia del Manchester City in casa del West Ham #Haaland ci h… - GoalItalia : Haaland, dove eravamo rimasti? ?? Esordio con goal in: ? Coppa di Norvegia ? Champions League ? Bundesliga ? Coppa… - forumJuventus : (TS) 'Juventus: c'é l'affondo per Kostic, il giocatore ieri ha salutato i tifosi e il West Ham si è defilato'?… - r_robertaa : RT @perchetendenza: 'Haaland': Perché ha messo a segno una doppietta nella vittoria per 2-0 del Manchester City sul West Ham nella prima gi… - PaolaRgnm : RT @GreenMidnight1: Riassumendo: - Scamacca West Ham - Raspadori Napoli - Frattesi Juve E chi resta a Sassuolo come uno strunz? Proprio lui… -