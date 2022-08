Walter Zappalà | chi è il nuovo Mister Italia? Età | fidanzata | lavoro | Avanti un altro | dove vive | FOTO | Instagram

himeralive : Walter Zappalà, 23 anni di Catania, si è aggiudicato il titolo si 'Mister Italia'. Una giuria presieduta da Nathali… - mediterraneotv : #MISTERITALIA2022: A VINCERE IL TITOLO IL 23ENNE CATANESE #WALTERZAPPALA' - - FlorentinaTapuc : Miss sempre Mister. La finale nazionale di Pescara incorona il più “Bello D’Italia” Walter Zappalà - FaraoneLino : Miss sempre Mister. La finale nazionale di Pescara incorona il più “Bello D’Italia” Walter Zappalà - SPYit_official : Vi piace Walter Zappalà? È lui il ragazzo più bello d'Italia del 2022... #misteritalia2022 #walterzappala… -

... - - > = '1659935849' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > E', 23 anni di Catania, il nuovo 'Mister Italia'. Così ha decretato la ...E', 23 anni di Catania , il nuovo "Mister Italia". Così ha decretato la giuria presieduta dalla soubrette Nathalie Caldonazzo che ieri sera a Pescara ha incoronato quello che è a tutti ...